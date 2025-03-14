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Общество

В Таш-Кумыре построят боксерский зал за 38 миллионов сомов: объявлен тендер

В Таш-Кумыре Джалал-Абадской области построят боксерский зал. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Джалал-Абадское областное управление капитального строительства объявило тендер на выполнение работ.

Общая сумма проекта составляет 38 миллионов 800 тысяч сомов. Строительство планируют завершить через девять месяцев после подписания контракта при условии своевременного финансирования.

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 марта 2025 года. Подрядчик должен предоставить гарантийное обеспечение в размере 2 процентов от суммы предложения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322766/
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