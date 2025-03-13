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Общество

В Кыргызстане число детей в фостерных семьях за год выросло на 15 процентов

По данным на 1 марта, в Кыргызстане 247 детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в 118 приемных (фостерных) семьях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, этот показатель на 15 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 марта 2024 года насчитывалось 110 приемных семей, а воспитывались в них 210 детей.

Отмечается, что в данное время 43 кандидата на роль приемных родителей проходят обучение и состоят на учете в территориальных подразделениях ведомства. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322730/
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