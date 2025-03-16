Неделя-24. Трагедия на матче по кок бору и договор по границе с Таджикистаном

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров 13 марта в Бишкеке подписали соглашение о государственной границе. Теперь по процедуре оно поступит на рассмотрение парламентов двух стран. После принятия законопроекта о ратификации депутатами он вернется на подпись главам государств. По предварительным данным, обменяться ратификационными грамотами президенты РТ и КР могут 31 марта на саммите Ферганской долины. В нем должен принять участие также лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Только после обмена ратификационными грамотами на границах начнется процесс демаркации, то есть установка пограничных знаков и другой инфраструктуры.

Фото пресс-службы президента. Главы Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров

В Бишкеке с 31 марта отрезок проспекта Чуй от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова полностью перекроют. На пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова стартует масштабный проект, который включает строительство нового подземного перехода, эскалаторов, современных лифтов, сервисных объектов, подземной парковки на более 220 автомобилей. На это время изменятся схемы движения автобусных маршрутов. В мэрии 24.kg сообщили, что проспект Чуй будет закрыт от шести до восьми месяцев. Проект реализуется за счет частных инвестиций компаний «Ташболот Холдинг» и «Олд Бишкек» с общим бюджетом 2 миллиарда сомов.

Фото из интернета. Погибший игрок

В селе Кожомкул (Военно-Антоновка) во время матча по кок бору погиб 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока. В Центре экстренной медицины столицы 24.kg сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков. У него были открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавливанием содержимого, закрытые переломы носа и верхней челюсти. По факту смерти Мирлана Сраждинова милиция задержала 29-летнего игрока и 42-летнего судью матча.

В Ошской области в результате землетрясения 12 марта пострадали 25 домов, 12 школ, детский сад и здание ЦСМ. В основном они находятся на территории Кара-Суйского района. В Оше сила толчков составила 5 баллов.

В Министерстве образования и науки рассказали, как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году. В частности, ведомство не будет объявлять дату начала приемной кампании в первый и второй классы. При этом процесс записи детей максимально упрощен. Родителям не нужно нигде регистрироваться, открывать электронную почту или собирать какие-либо справки. Пока ждут доработки функционала банковских и других приложений, где родителей идентифицируют по ИНН. Они будут просто получать уведомления о том, в какую школу записан их ребенок. И надо только согласиться либо отказаться, нажав одну кнопку.

Фото пресс-службы мэрии. Река Аламедин

В Бишкеке во время очистки 11 километров русла реки Аламедин сотрудники мэрии совершили 2 тысячи 100 рейсов и вывезли 46 тысяч 822 тонны мусора. Для укрепления берегов высыпали 4 тысячи 287 тонн щебня. МП «Бишкекзеленстрой» поручили благоустроить прилегающую территорию и организовать прогулочную зону. Реку Ала-Арчу планируют очистить до 20 марта.

В Кыргызстане на полгода запретили ввоз кузовов автомобилей. Напомним, запрет не коснется кузовов, предназначенных для производства и сборки на территории нашей республики авто, ввозимых компаниями «ДТ Техник», «Транснациональная корпорация «Шумкар», «Китайско-Кыргызская совместная автомобильная производственная компания «Жису», «Шунфа», «Мурат Авто», «Кыргыз Унаа Курулуш» и «Меридиан Голд».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Государственная граница. Как Кыргызстан решил этот вопрос с соседями Фото 24.kg. К началу апреля у Кыргызстана не останется нерешенных вопросов о государственных границах Взаимоотношения стран Центральной Азии испытывали за последние три десятилетия периоды охлаждения и активизации сотрудничества. Нередко камнем преткновения выступали приграничные вопросы, возникающие из-за незавершенных процессов земельного и водного разделения границ. Иногда спорные вопросы удавалось решать путем консенсуса, мирных переговоров, иногда это приводило к конфликтам с человеческими жертвами. В Бишкеке подписано соглашение по государственной границе с Таджикистаном. Это последний сосед Кыргызстана, с которым этот вопрос оставался нерешенным до недавнего времени. 24.kg вспоминает, как власти нашей страны решали вопросы границ с соседями. ПОДРОБНЕЕ

Эхо войны. Как в Центральной Азии отзовется сделка по Украине Спустя две недели после публичной перепалки в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом представители Украины и США провели первые конструктивные переговоры. Их главным итогом стало согласие Киева на 30-дневный режим прекращения огня. В ответ американцы пообещали возобновить военные поставки и обмен разведданными. И, по официальной информации зарубежных СМИ, они уже приступили к реализации этого пункта. Если Россия скажет «нет» предложению о прекращении огня, то тогда мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира. ПОДРОБНЕЕ

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Музеи, библиотеки, детсады — где разместят первоклассников и найдут ли учителей Фото из интернета. Директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Алмазбек Токтомаметов В Кыргызстане продолжается поэтапный переход к 12-летнему школьному образованию. На подготовку к первому этапу осталось полгода. За это время чиновникам предстоит подготовить 3 тысячи дополнительных классов, найти столько же учителей и напечатать учебники. Директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников (РИПКиППР) Алмазбек Токтомаметов рассказал 24.kg подробнее. ПОДРОБНЕЕ

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Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют Фото 24.kg. Алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 1,7 процента В Кыргызстане потребительские цены продолжают расти, однако, как и в январе, наблюдаются некоторые обнадеживающие тенденции. В январе-феврале 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го рост потребительских цен в республике составил 1,6 процента. Основной вклад в это внесло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, стоимость которых увеличилась на 3,2 процента. ПОДРОБНЕЕ

В Кыргызстане рост промышленности. Экономические итоги февраля 2025 года Объем валового внутреннего продукта за январь-февраль этого года, по предварительным данным, достиг 205,5 миллиарда сомов, что на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го. Редакция 24.kg анализирует официальные сведения Национального статистического комитета. ПОДРОБНЕЕ

Трансплантация органов. В системе помощи после операций есть серьезные проблемы Фото из интернета. По данным Минздрава, на 31 декабря 2024 года в Кыргызстане 738 пациентов перенесли пересадку почек, 494 — печени В Кыргызстане более 1,2 тысячи человек с пересаженными органами. Ежегодно показатель растет. Но сейчас отмечается дефицит кадров по ведению пациентов после трансплантации почек и печени. Нехватка нефрологов в регионах является одной из причин возврата реципиентов на гемодиализ. ПОДРОБНЕЕ

Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает В жизни каждого может наступить момент, когда требуется срочное переливание крови. Ее невозможно купить в аптеке или магазине, как другой товар. Запасы крови помогают формировать только доноры, а их в Кыргызстане крайне недостаточно. Как стать донором и предусмотрены ли за это какие-то преференции, в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Возник конфликт с финансово-кредитной организацией? Нацбанк пояснил, как быть Фото из интернета. Если в конфликте с ФКО не достигнут консенсус, следует обращаться в НБ КР Нередко при появлении каких-либо претензий к финансово-кредитным организациям (ФКО) граждане не знают, куда обращаться и как решать подобного рода вопросы. В Нацбанке 24.kg пояснили процедуру обращений. ПОДРОБНЕЕ

Бюджетные гранты. Какая область Кыргызстана получила больше всего денег и на что Министерство финансов подвело итоги выполнения программы грантов за прошлый год. На нее выделили 984,2 миллиона сомов из республиканского бюджета (98,4 процента от запланированной суммы). Кому и сколько досталось? ПОДРОБНЕЕ

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