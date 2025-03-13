Деятельность Маска не помогла. Федеральные расходы США достигли $603 миллиардов

Расходы федерального бюджета США в феврале выросли до рекордных $603 миллиардов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Министерства финансов.

По сравнению с февралем 2024 года расходы выросли на $40 миллиардов, то есть 7 процентов. И это несмотря на бурную деятельность Илона Маска и возглавляемого им Департамента эффективности правительства (DOGE), которые ставят своей целью снижение расходов федерального бюджета.

DOGE отчитался о том, что в первый месяц президентства Дональда Трампа сумел сэкономить свыше $100 миллиардов, или по $652 на каждого налогоплательщика. Однако роста федеральных расходов это не компенсировало, а о реальном снижении расходов сообщили лишь несколько федеральных ведомств. Среди них министерства по делам ветеранов, транспорта, юстиции и Госдепартамент.

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Илон Маск заявлял, что DOGE позволит сэкономить до $1 триллиона годового бюджета страны. В рамках проекта уволены несколько тысяч работников, а десятки тысяч проектов и грантов аннулированы.

Он заявил, что усилит работу DOGE, увеличив число сотрудников проекта в два раза. Но федеральные судьи приостановили и отменили многие меры DOGE. Сообщается, что Верховный суд США обязал администрацию Трампа выплатить $2 миллиарда на выполненные проекты по оказанию иностранной помощи.