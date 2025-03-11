В России суд рассмотрит дело о незаконной легализации 150 тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге состоится суд над группировкой, легализовавшей более 150 тысяч мигрантов, в ее составе оказался сотрудник регионального управления МВД России. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«Путем электронной и прямой подачи документов в органы по вопросам миграции о постановке и снятии с миграционного учета в специально созданных соучастниками хостелах фигуранты обеспечили постановку на учет более 150 тысяч иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Принимающей стороной оказались «иные организации» Санкт-Петербурга, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев.

В составе 20 участников группировки оказались экс-мундеп и замначальника УВМ регионального управления МВД России. Группировку обвиняют в создании, руководстве и участии в преступном сообществе, организации незаконной миграции и организации превышения должностных полномочий.

Версия следствия сводится к следующему: депутат одного из муниципальных образований Колпинского района организовал несколько лет назад изготовление подложных документов о постановке иностранцев на миграционный учет. К делу он привлек замначальника УВМ ГУ МВД по Санкт-Петербургу, а также еще 18 лиц.

Имущество обвиняемых на сумму более 128 миллионов рублей арестовано.

Всех иностранцев, воспользовавшихся их услугами, сняли с учета, а документы аннулировали.

По информации МВД России, в реестр контролируемых лиц в стране включено 685 тысяч иностранцев. До 30 апреля им надлежит явиться в органы внутренних дел для легализации пребывания и представления необходимых документов.

По данным МИД, в РФ в реестр контролируемых лиц включено около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых заблокировали банковские карты.