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Общество

Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы

В связи с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона детсады в Бишкеке так же, как и школы, переходят 12–13 марта на онлайн-формат. Об этом сообщили в столичной мэрии.

По ее данным, в каждом детском саду будет функционировать дежурная группа.

Департамент образования просит родительскую общественность с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

В связи с государственным рабочим визитом президента Таджикистана в Кыргызстан 12–13 марта в Бишкеке и на отдельных улицах Чуйской области введут временные ограничения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322351/
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