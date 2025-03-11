Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы

В связи с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона детсады в Бишкеке так же, как и школы, переходят 12–13 марта на онлайн-формат. Об этом сообщили в столичной мэрии.

По ее данным, в каждом детском саду будет функционировать дежурная группа.

Департамент образования просит родительскую общественность с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

В связи с государственным рабочим визитом президента Таджикистана в Кыргызстан 12–13 марта в Бишкеке и на отдельных улицах Чуйской области введут временные ограничения.