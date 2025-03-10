В Узбекистане будут продавать на аукционе паспорта, ID-карты, загранпаспорта и водительские права с красивыми номерами. Министерство внутренних дел вынесло на обсуждение проект постановления, в котором отмечается, что спрос на документы с желаемыми комбинациями цифр среди граждан растет.

Фото из документа МВД. Красивые номера ID-карт в Узбекистане будут продавать по повышенной стоимости

Желающие смогут заплатить за документы и получить их с красивыми комбинациями букв и цифр. Предполагается, что данная инициатива позволит тем, кто готов внести дополнительную плату, получить документы с желаемыми комбинациями символов.

«Таким образом, у граждан появится возможность подчеркнуть свою индивидуальность, выбрав особый номер для своего удостоверения личности или водительского удостоверения», — пояснили инициаторы идеи.

Проект предусматривает усовершенствование порядка предоставления государственных услуг по выдаче идентификационной ID-карты, биометрического загранпаспорта, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автотранспорта с уникальными номерами за повышенную оплату.

В связи с этим МВД предлагает:

ввести систему выдачи вышеуказанных документов с популярными комбинациями цифр по увеличенным ценам;

оказывать эту государственную услугу на платной основе с использованием технических устройств и программного обеспечения.

Граждане РУз, иностранцы с постоянным видом на жительство и лица без гражданства смогут приобрести номер ID-карты по повышенной ставке через информационную систему.