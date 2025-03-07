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Общество

На временном Западном автовокзале в Бишкеке сделают стоянку для фур

По поручению мэра Айбека Джунушалиева на временном Западном автовокзале организован участок для парковки 100 большегрузных машин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, новая автостоянка будет работать круглосуточно.

Отмечается, что на вокзале будет также работать пост охраны. С наступлением благоприятных погодных условий территорию автостоянки заасфальтируют и соответствующие службы проведут дренажные работы и отсыпку щебнем. В будущем на объекте будут предоставлять услуги по замене масла, мойке автомобилей, вулканизации и построят кафетерий для водителей.

Кроме этого, глава города проинспектировал работы по благоустройству автовокзала, выслушал вопросы и предложения от водителей и арендаторов. Он поручил ГУВД столицы принять меры в отношении таксистов, которые незаконно перевозят пассажиров на Ошский рынок и старый Западный автовокзал. 

Напомним, 23 октября 2024 года Западный автовокзал, в том числе мини-вокзал «Акжол», полностью прекратили работу. Все маршруты, обслуживаемые ими, отправляются с автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» на улице Алма-Атинской, 1/1 (пересечение с объездной дорогой). До временного вокзала курсируют автобусные маршруты № 13, 40, 19 и 32.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322103/
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