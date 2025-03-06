Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские драмы, триллер режиссера Мела Гибсона и научно-фантастическую картину с Робертом Паттинсоном.

1 «Көз ирмем» (драма)

Молодой предприниматель Медер в поисках карьерного роста решает отложить семейные планы. Случайно попав в будущее, он узнает, что его 20-летний сын, которого он бросил, ищет отца. Чтобы наладить свою жизнь, Медеру нужно подружиться со своим ничего не подозревающим сыном и заодно научиться быть отцом, другом и человеком.

2 «Жол» (комедийная драма)

Земли предков, родной айыл, родной язык, родина... Для декана факультета Мурата это не просто слова. Он патриот в каждой клетке своего тела. Но когда узнает, что его сын стал гражданином другой страны, а внук полностью забыл родной язык, мир Мурата рушится. Он решает познакомить их с родным краем и передать им традиции предков.

3 «Микки 17» (фантастика)

«Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело.

4 «Особо опасный пассажир» (боевик)

Маршал авиации, перевозящая преступника на маленьком самолете, оказывается в ловушке, когда подозревает, что их пилот не тот, за кого себя выдает.

5 «Царевна-Лягушка» (фэнтези)

В пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет ее, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа.

6 «В Потерянных землях» (фэнтези)

После гибели цивилизации, какой ее знает человечество, в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя.

7 «Реинкарнация. Предсмертные муки» (ужасы)

Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом.

8 «Бабушка на миллион» (драма) «Бабушка на миллион» (драма)

Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в IV стадии. Парень переезжает к бабуле с твердым намерением стать ее любимым наследником и получить дом.

9 «Пигси: Путешествие сквозь время» (мультфильм) «Пигси: Путешествие сквозь время» (мультфильм)

Далекое будущее. Ленивый и эгоцентричный Пигси отправляется в путешествие, чтобы найти счастье и лучшую жизнь. Его ждут приключения и испытания, долгий и непростой путь, который должен привести его к знанию о том, что настоящее счастье может быть ближе, чем ему кажется.