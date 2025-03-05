6 марта: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 22, отрезки улиц Элебаева, Карасаева;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Мичурина, Тыныстанова, проспекта Жибек Жолу;
- 9.30-12.30 — отрезок улицы Малдыбаева (район парка имени Ататюрка);
- 9.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Конорчок, Кок-Жар);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Ахунбаева, Байтика Баатыра, Попова, Толстого, Алыбаева, Захарьева, Термечикова, Репина, Маликова, проспект Чуй, 170, отрезки улиц Уметалиева, Чуйкова, Боконбаева;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова);
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Гагарина, Садырбаева;
- 9.00-14.00 — микрорайон «Джал», 43;
- 11.00-15.00 — отрезки проспекта Айтматова, улицы Ажыбека Баатыра;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Деповской, Аммосова, Лущихина, Осмонова, переулки Фруктовый, Виноградной;
- 9.30-17.00 — отрезки улицы Патриса Лумумбы, военная часть;
- 9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая);
- 9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);
- 12.45-17.00 — отрезки улиц Максат, Жеткинчек, Кенеш;
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Насыйкат, Ак-Жолтой, Мидина, Республиканской.