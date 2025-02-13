Подготовлен проект о минимальных баллах по русскому для детей мигрантов в РФ

Рособрнадзор подготовил проект о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов для их приема в школы. Об этом сообщил ТАСС.

«Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования иностранцев и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего образования (при приеме с 1-го по 4-й класс), — не менее 30 процентов от максимального количества баллов», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

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Тот же минимум предлагается установить при приеме в остальные классы.

Приказ при его принятии вступит в силу с 1 апреля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал проект приказа Рособрнадзора «девальвацией норм закона». «Задумайтесь, при 10-балльной шкале 30 процентов — это в лучшем случае «двойка». Получается формализм, фикция», — отметил он.

По словам Вячеслава Володина, закон направлен на то, что «ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей».

«Подзаконный акт издается абсолютно противоречащим духу и норме закона», — подчеркнул он.

Ранее, выступая на совмещенных прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Госдума приняла соответствующий закон 11 декабря 2024 года. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал одобрить закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2025-го.