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Общество

В городе Ош построят первый экологичный отель

В Оше построят первый экологичный отель. Проект оценивается в $1 миллион.

TES Hotel реализуется с целью привлечения туристов к зеленым проектам. К уже существующему зданию пристроят еще одно трехэтажное, чтобы увеличить количество номеров до 43.

Главной особенностью гостиничного комплекса станет использование геотермальной энергии для отопления и горячего водоснабжения, а также установка солнечных панелей для выработки электроэнергии.

TES Hotel будет расположен в исторической части города рядом с горой Сулайман-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319720/
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