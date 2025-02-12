В городе Ош построят первый экологичный отель

В Оше построят первый экологичный отель. Проект оценивается в $1 миллион.

TES Hotel реализуется с целью привлечения туристов к зеленым проектам. К уже существующему зданию пристроят еще одно трехэтажное, чтобы увеличить количество номеров до 43.

Главной особенностью гостиничного комплекса станет использование геотермальной энергии для отопления и горячего водоснабжения, а также установка солнечных панелей для выработки электроэнергии.

TES Hotel будет расположен в исторической части города рядом с горой Сулайман-Тоо.