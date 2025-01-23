Жители Исфары и Баткена провели совместный субботник и приготовили плов

Жители кыргызского города Баткена и таджикского города Исфары провели совместный субботник у границы. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на представителя местной администрации Зубайдулло Шомадова.

Сельчане очистили от грязи и мусора дороги и канавы в зоне между пунктами пропуска «Гулистон» и «Кызыл-Бель». Проведена подготовка дорожного полотна к выравниванию, асфальтирование начнется в ближайшие дни. После завершения акции жители обоих районов накрыли стол и приготовили «плов дружбы».

В акции приняли участие более 400 человек.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что к концу января 2025 года решится вопрос кыргызско-таджикской госграницы. На данный момент идет активная фаза работ по окончанию описания госграниц.