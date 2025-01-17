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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 января. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 48-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 78 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы:

  • бульвар Эркиндик — 144;

  • Филармония — 129;

  • жилмассив «Бакай-Ата» — 113.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, в Минприроды по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317122/
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