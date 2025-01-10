Мэрия Бишкека наняла психолога для водителей автобусов

В муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» наймут штатного психолога. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

По ее данным, в рамках поручения мэра Айбека Джунушалиева с января 2025 года с водительским составом регулярно работает специалист.

Напомним, ранее он заявил, что психику водителей автобусов нужно проверять ежемесячно.

«Мы хотим внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части ответственности водителей общественного транспорта, попавших в ДТП. Мы подготовили компьютерные залы для психологических тестов. Кроме того, есть четыре симулятора, которые показывают, как водить автобусы. Сейчас водители сдают психологический тест два раза в год. Я предложил ежемесячно проводить эти тесты», — заметил глава муниципалитета.