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Общество

Вспышка метапневмовируса. ВОЗ прокомментировала ситуацию

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис прокомментировала СМИ ситуацию по метапневмовирусу человека.

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По ее словам, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил в отчете от 2 января 2025 года о росте количества респираторных инфекций в соответствии с закономерным сезонным подъемом заболеваемости в зимний период.

Среди патогенов сезонный грипп является наиболее распространенным и продолжает расти. Уровень положительных результатов тестов на грипп в конце декабря 2024-го составил более 30 процентов среди людей с гриппоподобными симптомами в амбулаторных условиях и отделениях неотложной помощи в дозорных пунктах.

Зарегистрированные уровни респираторных инфекций в КНР находятся в пределах обычного диапазона для зимнего сезона.

Власти сообщают, что заполняемость больниц в настоящее время ниже, чем в это же время в прошлом году. Информации о каких-либо объявлениях о чрезвычайной ситуации или ответных мерах не поступало.

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Глобальная система ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер (ГСЭГОМ) зарегистрировала тенденции к росту заражения гриппом в Северном полушарии, где в настоящее время наблюдается зимний период, а также в некоторых частях Азии, Европы, Африки и нескольких странах Карибского бассейна.

В отношении метапневмовируса: это не новый вирус. Впервые он обнаружен в 2001-м, относится к распространенным вирусам, который циркулирует зимой и весной. Как правило, вызывает респираторные симптомы, похожие на простуду. В некоторых случаях это может привести к более тяжелым заболеваниям, таким как бронхит или пневмония.

Наибольшему риску подвержены лица более молодого и пожилого возраста, а также люди с ослабленным иммунитетом.

«Совет тем, кто находится в государствах с наблюдающимся зимним сезоном: в первую очередь постараться не заболеть. Простые меры могут предотвратить распространение вируса. К ним относятся: пребывание дома во время болезни, ношение маски в многолюдных или плохо проветриваемых помещениях, улучшение вентиляции там, где это возможно (например, путем открытия окна для притока и оттока воздуха), прикрытие рта салфеткой или согнутым локтем при кашле и чихании, регулярное мытье рук и вакцинация, рекомендованная вашим врачом», — отметила Маргарет Харрис.

Те, кто относится к группе повышенного риска, например, лица пожилого возраста или люди с ослабленным иммунитетом, должны обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов ухудшения состояния.

В Кыргызстане с октября по декабрь 2024 года официально зарегистрировано всего два случая метапневмовируса. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316140/
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