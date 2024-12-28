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Общество

Начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова проводили на пенсию

Начальника пресс-службы Министерства внутренних дел КР Тилека Оторова проводили на пенсию согласно приказу главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

На торжественном мероприятии экс-начальнику пресс-службы выразили благодарность за значительный вклад в развитие взаимодействия между Министерством внутренних дел и общественностью. Особо отметили его усилия по укреплению доверия граждан к правоохранительным органам и обеспечение прозрачности работы МВД.

Руководство и сотрудники пресс-службы МВД поблагодарили Тилека Оторова за преданность делу и профессионализм, а также вручили памятные подарки.

Тилек Оторов родился в 1973 году в селе Ак-Кудук Нарынской области. В 1996-м он успешно окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, а в 2011 году получил юридическое образование в Академии МВД имени Эргеша Аалиева. Женат, воспитывает троих дочерей и сына.

Службу в органах внутренних дел Тилек Арсыбекович начал в 1998 году, профессиональная карьера стартовала с должности рядового сотрудника дорожно-патрульной службы Бишкека.

С 2014 по 2016 год он занимал должность старшего инспектора пресс-службы главного управления патрульной милиции МВД.

В 2017-м назначен заместителем начальника отдела патрульной милиции по УВД Нарынской области.

С 2018 по 2022 год занимал должность старшего инспектора агитации и пропаганды пресс-службы главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД.

В 2022-м он возглавил пресс-службу МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315693/
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