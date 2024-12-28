В Бишкеке прошла президентская елка с участием Садыра и Айгуль Жапаровых

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров со своей супругой Айгуль Жапаровой приняли участие в традиционном новогоднем представлении для детей. Президентская елка состоялась сегодня, 28 декабря, в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Детям показали театральное представление, их поздравил президент, вручили новогодние подарки.

«Дорогие ученики! Мои уважаемые маленькие друзья! Через три дня мы с радостью встретим Новый год. Это праздник добрых пожеланий, поэтому вы проведете его со своими близкими и друзьями. Я каждый год перед Новым годом встречаюсь с моими маленькими друзьями. Продолжая эту традицию, я прихожу к вам с подарками, чтобы вместе посмотреть новогодний концерт у елки и пообщаться. Уважаемые ученики, вы с нетерпением ждали зимних каникул и Нового года, и я уверен, что у вас сейчас отличное настроение», — сказал Садыр Жапаров.

Президент рассказал детишкам о том, что было проделано в Кыргызстане в уходящем 2024 году. Речь шла о праздновании 100-летия Кара-Киргизской автономной области, открытии десятка школ и детских садов, заводов и фабрик.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши дети учились в современных школах, занимались спортом в светлых залах и пользовались новыми учебниками. Думаю, вы слышали об этом по телевизору, радио или от своих учителей. Мы вступили на путь развития. Взяли курс на строительство нового Кыргызстана. Народ всех семи областей нашей страны живет в единстве и согласии, внося свой вклад в развитие нашей любимой Родины. Наши спортсмены, упорно тренируясь, завоевывают золотые, серебряные и бронзовые медали на международных соревнованиях, принося стране гордость и признание. Студенты и ваши старшие братья и сестры из школ, много читая и усердно готовясь, занимают призовые места на международных олимпиадах, поднимая высоко флаг Кыргызстана», — резюмировал Садыр Жапаров.

В конце своей речи президент Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал детишкам счастливого детства, наполненного прекрасными днями и незабываемыми мгновениями и поздравил с наступающим Новым годом.