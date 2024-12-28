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Общество

Генсекретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев удостоен престижной премии «Лидер туризма»

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев удостоен престижной международной премии «Лидер туризма 2024». Награждение состоялось на ежегодном заседании Глобального форума по туризму в Брюсселе. Об этом сообщает секретариат ОТГ.

из интернета
Фото из интернета

Эта награда, присуждаемая Институтом Всемирного туристского форума, вручается личностям, внесшим значительный вклад в развитие глобального туризма.

Среди предыдущих лауреатов премии — такие мировые лидеры, как президент Индонезии Джоко Видодо и бывший глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Как отмечает Институт Всемирного туристского форума, преданность Кубанычбека Омуралиева развитию туризма как инструмента экономического роста и культурного взаимопонимания совпадает с миссией института, направленной на преобразование экономик через туризм. Его усилия не только повысили роль тюркских государств в мировом туристическом ландшафте, но и способствовали укреплению единства и сотрудничества между ними.

Под руководством Омуралиева ОТГ инициирован ряд значимых культурных и туристических проектов, в том числе Первый культурный форум тюркского мира, который состоялся в Шуше (Азербайджан) в октябре 2023 года. Это событие подчеркнуло важность культурного обмена в укреплении братских связей между тюркскими народами.

Кубанычбек Омуралиев — кыргызский дипломат, с ноября 2022 года занимающий должность Генерального секретаря ОТГ. Ранее он был послом Кыргызской Республики в Турции и Беларуси, а также генконсулом в ОАЭ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315682/
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