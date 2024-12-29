Афиша Бишкека на неделю: новогодние спектакли, киноновинки и концерт

31 декабря, 2-3 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

24 декабря — 12 января. Юбилейная выставка Амана Асранкулова

Аман Асранкулов — один из самых талантливых художников Кыргызстана последней трети ХХ века. Образованный интеллектуал с отличной профессиональной выучкой оставил после себя картины уровня современного мирового изобразительного искусства. Истинный масштаб творческой личности которого, к сожалению, раскрывается только после его ухода. Любимая тема Асранкулова — юг Кыргызстана, его поэзия, его душа.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Сабиджан Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживают техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 10.00-21.00.

20 декабря — 5 января. «Ярмарка чудес»

Это праздник, где сбываются мечты и каждый момент наполнен теплом и магией. Приходите за чудесами всей семьей.

ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-22.00.

30 декабря. Концерт «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квартета, саксофона, рояля и классической гитары никого не оставит равнодушным. В программе прозвучат всемирно известные классические и новогодние композиции.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

30 декабря. Праздничное представление «Новогодний серпантин»

Вас ждет незабываемое путешествие в мир сказок, где маленькие зрители встретятся с любимыми героями самых популярных и удивительных историй! И, конечно, после спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00, 15.00.

30-31 декабря, 1-3 января. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от трех до десяти лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00 (31 декабря только в 14.00).

3 января. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло. Перед началом сказки в малом зале театра всех зрителей ждет новогодняя интермедия с традиционными играми, загадками и песнями, которую для юных зрителей устроят Дед Мороз и его красавица-внучка Снегурочка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

30 декабря. Новогодняя елка

Вас ждут встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными героями, увлекательные спектакли и интерактивы, веселые танцы, конкурсы и много сюрпризов.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.

31 декабря, 2-3 января. Новогоднее представление

Всех будет ждать новогодние представления «Новогодняя головоломка» (на русском языке) и «Соник жана балаты шамы» (на кыргызском языке).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 13.00 (на кыргызском языке).





2 января. Кинопремьеры

«Каражаным» (комедия). Айзада, молодая келинка, мечтает о романтической поездке с мужем, Даниелем, в Дубай. Однако ее планы рушат строгая кайнене, которая заявляет, что хочет присоединиться к ним, но отправиться в Стамбул. Даниель, как всегда, встает на сторону матери, что вызывает недовольство Айзады.

«Елки 11» (комедия). Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.

«Финист. Первый богатырь» (фэнтези). Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (фэнтези). В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

«Носферату» (ужасы). История о преследуемой призраками девушке и влюбленном в нее вампире.

2-3 января. Новогоднее цирковое представление

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.