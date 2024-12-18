Загрязнение воздуха в Бишкеке на 18 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 22-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 114 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

«Рабочий городок» — 223;

бульвар Эркиндик — 166;

микрорайон «Кок-Жар»;

жилмассив «Бакай-Ата» — 151;

село Орто-Сай — 142;

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, что в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора заявляют, что уровень качества воздуха в Бишкеке умеренный. Для сравнения ниже представлены данные Кыргызгидромета.