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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 18 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 22-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 114 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • «Рабочий городок» — 223;
  • бульвар Эркиндик — 166;
  • микрорайон «Кок-Жар»;
  • жилмассив «Бакай-Ата» — 151;
  • село Орто-Сай — 142;

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее. 

Добавим, что в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора заявляют, что уровень качества воздуха в Бишкеке умеренный. Для сравнения ниже представлены данные Кыргызгидромета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314650/
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