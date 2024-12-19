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Памятные даты
Международный день помощи бедным
По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 миллиарда людей, влачило нищенское существование.
Проведенные исследования также показали, что с 1999 по 2007 год от нищеты умерли более 300 миллионов человек.
Люди, которые меняли мир
Родилась Герой Социалистического Труда Керимбюбю Шопокова
Первой внесла денежный вклад в строительство тяжелого танка, названного «Дуйшенкул Шопоков».
Звание Героя Социалистического Труда присвоено Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957-го с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот» за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур.
Высшие награды вручил первый руководитель государства Никита Хрущев в Кремле.
Керимбюбю Шопокову неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР. Она официально носит звание жителя номер один в Шопокове.
Умерла 23 декабря 2013 года.
Родился профессор Абдулхай Алдашев
Родился 19 декабря 1918 года. Доктор ветеринарных наук, профессор, поэт, переводчик, заслуженный деятель науки КР, заслуженный ветврач Киргизской ССР.
Абдулхай Алдашев принадлежит к плеяде кыргызских ученых, творческий труд которых прославил отечественную науку. Он является крупным специалистом в области ветеринарии, фармакологии и токсикологии.
Опубликовано более 500 научных работ, в том числе 20 монографий, 11 изобретений, 2 учебника и учебные пособия. Широко известен «Киргизско-русский словарь биологических терминов» профессора.
Внес большой вклад в воспитание научных кадров. Под руководством Абдулхая Алдашева защищены 5 докторских и 20 кандидатских диссертаций.
Является одним из признанных переводчиков на кыргызский язык художественной прозы и поэзии, переводил и на русский язык.
Умер в 2003-м.
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