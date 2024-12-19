В Бишкеке 19 декабря будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

Памятные даты

Международный день помощи бедным

Установлен Организацией Объединенных Наций в 1995-м. ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 миллиарда людей, влачило нищенское существование.

Проведенные исследования также показали, что с 1999 по 2007 год от нищеты умерли более 300 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир