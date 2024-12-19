01:15
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 декабря будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

Памятные даты

Международный день помощи бедным

Установлен Организацией Объединенных Наций в 1995-м. ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 миллиарда людей, влачило нищенское существование.

Проведенные исследования также показали, что с 1999 по 2007 год от нищеты умерли более 300 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического Труда Керимбюбю Шопокова

из интернета
Фото из интернета. Керимбюбю Шопокова
19 декабря 1917 года в селе Сокулук родилась Герой Социалистического Труда Керимбюбю Шопокова. Работала в колхозе. Супруга Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

Первой внесла денежный вклад в строительство тяжелого танка, названного «Дуйшенкул Шопоков».

Звание Героя Социалистического Труда присвоено Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957-го с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот» за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур.

Высшие награды вручил первый руководитель государства Никита Хрущев в Кремле.

Керимбюбю Шопокову неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР. Она официально носит звание жителя номер один в Шопокове.

Умерла 23 декабря 2013 года.

Родился профессор Абдулхай Алдашев

open.kg
Фото open.kg. Абдулхай Алдашев

Родился 19 декабря 1918 года. Доктор ветеринарных наук, профессор, поэт, переводчик, заслуженный деятель науки КР, заслуженный ветврач Киргизской ССР.

Абдулхай Алдашев принадлежит к плеяде кыргызских ученых, творческий труд которых прославил отечественную науку. Он является крупным специалистом в области ветеринарии, фармакологии и токсикологии.

Опубликовано более 500 научных работ, в том числе 20 монографий, 11 изобретений, 2 учебника и учебные пособия. Широко известен «Киргизско-русский словарь биологических терминов» профессора.

Внес большой вклад в воспитание научных кадров. Под руководством Абдулхая Алдашева защищены 5 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Является одним из признанных переводчиков на кыргызский язык художественной прозы и поэзии, переводил и на русский язык.

Умер в 2003-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314589/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на&nbsp;16-18 декабря В Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на 16-18 декабря
Смог в&nbsp;Бишкеке. Как защитить себя от&nbsp;загрязнения воздуха Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
Неделя-24. Ограбление на&nbsp;миллионы в&nbsp;Бишкеке, и&nbsp;кто даст деньги на&nbsp;&laquo;Камбар-Ату-1&raquo; Неделя-24. Ограбление на миллионы в Бишкеке, и кто даст деньги на «Камбар-Ату-1»
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
19 декабря, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 декабря, среда
23:40
OpenAI открыла поиск через ChatGPT для всех пользователей
23:02
В Бишкеке открыли современную пожарно-спасательную часть
22:38
В Кара-Балте открылся центр дополнительного образования «Россия с вами»
22:00
Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Востоке-5» установили знаки
21:41
В Службе исполнения наказаний Кыргызстана новый руководитель