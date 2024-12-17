В Иссык-Кульской области автодорогу Каракол — Энильчек закрыли для проезда на три дня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, принятые меры временные — в связи с опасностью схода снежных лавин на участке с 76-го по 92-й километр для предотвращения чрезвычайных ситуации из-за сильного снегопада.

Распоряжение о временном закрытии трассы подписал аким Ак-Суйского района. Этот участок будет закрыт с 16 по 18 декабря.

Местным органам власти дано поручение провести разъяснительную работу среди населения.