Как отель в Караколе меняет представление об экотуризме и зеленых технологиях

В самом сердце гор Кыргызстана, в Караколе, находится отель, который не только предлагает комфортный отдых, но и активно внедряет зеленые технологии, заботясь о природе. Мы поговорили с управляющим Эмилем Уразбакиевым, чтобы узнать об экологических инициативах отеля.

Внедрение зеленых технологий

— Эмиль, расскажите, какие энергоэффективные технологии вы внедрили в отеле и как это повлияло на экономику вашего бизнеса?

— Мы начали с установки теплового насоса, который обеспечивает горячую воду в теплое время года и отопление зимой. Это позволило нам отказаться от использования угля, который ранее сжигался в большом количестве — от 40 до 60 тонн в год. Инвестиции в тепловой насос составили около 1,2 миллиона сомов, а срок окупаемости — примерно пять лет. Это существенно снизило наши эксплуатационные расходы и исключило выбросы парниковых газов.

Дополнительно мы установили солнечный коллектор и солнечную электростанцию мощностью 5 кВт. Стоимость установки солнечных панелей была около 800 тысяч сомов, а ожидаемый срок окупаемости — четыре года. В солнечные дни эти системы позволяют нам быть относительно автономными от городских сетей, что экономит нам до 30 процентов расходов на электроэнергию.

Поддержка ЕБРР и международных доноров

— Какую роль сыграли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международные доноры в реализации ваших проектов по внедрению зеленых технологий?

— ЕБРР оказал нам значительную поддержку — мы получили бизнес-консультации по внедрению энергоэффективных решений и помощь с финансированием через льготный кредит. До 75 процентов расходов на консультационные услуги покрыто за счет субсидий, финансируемых правительствами Швейцарии, Японии и Европейским союзом.

Консультанты ЕБРР помогли нам оптимизировать энергопотребление, выбрать наиболее эффективное оборудование и автоматизировать процессы. Это повысило общую эффективность отеля на 20 процентов и сократило эксплуатационные расходы.

Экономические и экологические выгоды

— Как внедрение этих технологий отразилось на вашем бизнесе и какие выгоды вы получили?

— Во-первых, мы значительно сократили расходы на энергию. Во-вторых, отказ от угля и переход на возобновляемые источники энергии улучшили экологический имидж нашего отеля.

Это привлекло больше гостей, которые ценят экологическую ответственность.

Кроме того, мы получили золотой сертификат экологического стандарта и статус экоотеля, что повысило нашу конкурентоспособность на рынке.

— Что бы вы посоветовали другим отелям и предприятиям, рассматривающим возможность инвестирования в зеленые технологии?

— Инвестирование в зеленые технологии — это не только вклад в сохранение окружающей среды, но и экономическая выгода. Снижение эксплуатационных расходов и повышение энергоэффективности напрямую влияют на прибыльность бизнеса. Я призываю предпринимателей воспользоваться возможностями, которые предлагает ЕБРР, — сейчас есть уникальный шанс получить поддержку и субсидии, покрывающие до 75 процентов затрат на консультационные услуги по внедрению зеленых технологий.

— Какие у вас планы по дальнейшему развитию и повышению энергоэффективности отеля?

— Мы планируем увеличить мощность нашей солнечной электростанции до 10 кВт, что позволит нам полностью перейти на возобновляемые источники энергии и стать независимыми от внешних электросетей. Также рассматриваем возможность установки систем сбора дождевой воды для технических нужд, что снизит потребление водных ресурсов на 25 процентов.

— Что бы вы хотели сказать о значении зеленых технологий для бизнеса и экологии в Кыргызстане?

— Зеленые технологии — это путь к устойчивому развитию и экономической выгоде. Внедряя энергоэффективные решения, мы не только сокращаем расходы, но и вносим значимый вклад в сохранение природы нашей страны. Я убежден, что совместными усилиями бизнеса и международных организаций мы можем сделать Кыргызстан примером экологической ответственности во всем регионе.