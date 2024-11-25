В Бишкеке 25 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +13 градусов.

Отключение света, газа и воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой, Комсомольской;

9.30-13.30 — 10-й микрорайон, улицы Абдрахманова, Ахунбаева;

13.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Донецкой;

9.00-15.00 — отрезки улиц Казакова, Абдраева, Димитрова, Кенсуйской, Орозова, Литвинова, Остошковской, Пишпекской, Кумарыкской, проспекта Дэн Сяопина, улицы Жамгырчинова, переулки Чугуевский, Монгольский, Карульский, Оттукский;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кара-Коо, Эркин-Тоо, Баба-Ата, Мин-Куш, Садырбаева, Абдрахманова, 10-я, 11-я, Эр-Тайлак, Ак-Тан, Шербет, Алты-Тутун, Кара-Кужур, Жайыла Баатыра, Камбар-Ата, Бердибаева, Проектируемая, Садыбакасова, Шералиева, Ак-Туз), «Жениш» (улицы Пригородная, Боталиева, Нурила, Жаштык, Жениш, Тенир-Тоо, Билал, Токтогул, переулок Коллективный), отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, село Пригородное (улицы МТФ, Юбилейная);

9.00-16.00 — улица Токтогула, 211, жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-15), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунская, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Ак-Терекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), отрезки улиц Ынтымак, Биримдик, Манаса, объездная дорога, жилмассивы «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-5 — Ак-Бата-20), «Келечек» (улицы Келечек-4 — Келечек-15);

9.00-13.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо), отрезки улиц Ганди, Северной, объездная дорога.

У кого намечается той

Гулжигит Алыкулов

Родился 25 ноября 2000 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Родился шестимиллионный кыргызстанец

Фото аппарата правительства КР. Премьер-министр Темир Сариев вручил семье ключи от квартиры, 2015 год

Это случилось 25 ноября 2015 года. Девочка родилась в Оше в семье полковника Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов.

У матери девочки, 39-летней Рахат Белековой, это шестой ребенок. В семье есть три мальчика и две девочки.

Родителям шестимиллионной кыргызстанки вручили сертификат на получение квартиры.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Фото из интернета. Белая ленточка — символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999-го Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия. До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

Люди, которые меняли мир