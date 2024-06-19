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Общество

В Бишкеке вместо микроавтобуса № 135 будут курсировать автобусы. Схема движения

Завтра, 20 июня, начнет курсировать автобус по маршруту № 135. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, маршрут будет обслуживать ОсОО «Эко пассажирские перевозки».

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Схема движения


«До настоящего времени микроавтобусный маршрут № 135 обслуживало ОсОО «Транс-Групп Коммуникейшен» на основании договора, заключенного по итогам последних тендеров. Со стороны этой компании наблюдались нарушения по обеспечению необходимого количества автобусов, предусмотренного расписанием и графиком работы, а также по установлению спутниковых приборов для определения местонахождения транспорта, которые подлежат обязательному исполнению перевозчиками», — отметили в муниципалитете.

Из-за нарушений, а также в связи с истечением срока договора прекращены отношения с ОсОО по обслуживанию маршрута № 135.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297067/
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