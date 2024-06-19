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Общество

Ремонт дорог в Бишкеке. Завтра закроют еще одну часть улицы Байтика Баатыра

Завтра, 20 июня, на ремонт закроют еще одну часть улицы Байтика Баатыра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Будет закрыт участок от улицы Горького до улицы Боконбаева.

Кроме того, закроют пересечение улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра.

В муниципалитете отметили, что в настоящее время на участке улицы Байтика Баатыра от Токомбаева до Суеркулова уложили два слоя асфальта, а также начертили дорожную разметку.

В пресс-службе пообещали позднее предоставить дополнительную информацию о том, как изменилось движение общественного транспорта в связи с перекрытием дорог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297066/
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