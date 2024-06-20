В «новом» Бишкеке тоже отремонтируют несколько улиц. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Конкурсы, в частности, объявили муниципальные территориальные управления «Новопавловка», «Нижняя Ала-Арча» и «Лебединовка».

В Новопавловке заасфальтируют дороги по улицам Эркин-Тоо-12 и Калугул-Бая в жилмассиве «Ак-Ордо», а также «внутренние дороги в МТУ». На эти цели заложили 35 миллионов 756 тысяч 882 сома.

В Нижней Ала-Арче капитальный ремонт ждут улицы Дружбы, Октябрьская, Молодежная, Логвиненко и Колхозная. На это планируют потратить 9 миллионов 930 тысяч 724 сома.

В МТУ «Лебединовка» ремонт дорог в двух селах обойдется в 44 миллиона 929 тысяч 321 сом. Капитальный ремонт дороги и тротуаров будет проведен на улице Ленина от улицы Ауэзова до улицы Гаражной в Лебединовке, улицу Гаражную расширят и отремонтируют тротуары. Также в списке улицы Мичурина, Восточная (восточная сторона от труб теплосети), Зеленая (тупик), дорога на базу, Калинина (прибордюрная часть), Айбек-Ата в жилмассиве «Кырман», а также несколько улиц в поселке Дачном: Южная, Северная, подъезд к двухэтажным домам, тротуар по улице Ломоносова от улицы Ленина до школы.

Еще на нескольких улицах будет проведен ямочный ремонт.

Отметим, ранее депутат БГК Анара Саткина из села Пригородного поинтересовалась на заседании постоянной комиссии горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии, планирует ли мэрия столицы ремонт дорог в присоединенных в рамках АТР населенных пунктах.

Напомним, в результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ столицы.

Справка 24.kg В состав города вошли: айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;

айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;

село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;

жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;

село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

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