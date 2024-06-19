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Общество

Кыргызстан будет экспортировать абрикосы в Китай

ОсОО «Агро Баткен» и ОсОО Tianhuan ECO International Economy & Trade Nanjing Co. Ltd подписали контракт на поставку крупной партии абрикосов в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, заместитель министра Мирбек Дуйшеев провел встречу с генеральным директором китайской компании Чу Цюши и главой ОсОО «Агро Баткен» Жалалдином Шакировым.

Обсуждены перспективы и возможности сотрудничества в области экспорта продукции садоводства и бахчевых культур из Кыргызстана в КНР. Стороны рассмотрели пути расширения взаимовыгодного партнерства, обсудили конкретные шаги по увеличению объемов экспорта и укреплению деловых связей между кыргызстанскими и китайскими предприятиями.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения качества продукции и соблюдения всех необходимых международных стандартов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297011/
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