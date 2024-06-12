10:41
USD 86.94
EUR 93.43
RUB 0.98
Общество

В Кыргызстане начнется дополнительная регистрация на ОРТ

Регистрация или перерегистрация абитуриентов на ОРТ проводится с 11 по 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, для выпускников, которые по уважительным причинам не участвовали в ОРТ в 2024 году, тестирование будет проводиться 21-23 июня в Бишкеке и Оше.

Зарегистрироваться на ОРТ можно:

  • в Бишкеке — школа-гимназия № 24, улица Тыныстанова, 110;
  • в Оше — городской отдел образования, улица Ленина, 308.

Внимание! К перерегистрации или регистрации не допускаются абитуриенты, дисквалифицированные с ОРТ.

Третий этап тестирования будет проводиться:

  • в Бишкекском государственном университете имени Кусеина Карасаева;
  • в Ошском государственном университете.

С 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296491/
просмотров: 753
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня можно зарегистрироваться на ОРТ
Из-за ОРТ некоторые школы Бишкека перейдут на онлайн-обучение
Назначены даты Общереспубликанского тестирования
Минобразования предлагает освободить часть абитуриентов от сдачи ОРТ
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Минобразования утвердило перечень специальностей и направлений, где не нужно ОРТ
Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным
Зимний прием в вузы. ОРТ сдали 902 человека
Пороговый балл ОРТ для поступления по педагогическому направлению повысится
Зимний прием в вузы. Названа дата дополнительной регистрации на ОРТ
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Полезные травы. Какие растения в&nbsp;горах Кыргызстана можно собирать без риска Полезные травы. Какие растения в горах Кыргызстана можно собирать без риска
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидают дожди, могут сойти сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидают дожди, могут сойти сели
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
Бизнес
Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с&nbsp;Saima на&nbsp;скорости до&nbsp;300&nbsp;Мбит/с Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с
Газификация с&nbsp;выгодой: кредиты под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
Смотрите ЕВРО-2024&nbsp;в приложении O!TV Смотрите ЕВРО-2024 в приложении O!TV
Смотри ЕВРО-2024&nbsp;в MegaTV! Смотри ЕВРО-2024 в MegaTV!
13 июня, четверг
10:32
На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потратят 62 миллиона сомов На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потрат...
10:28
Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с
10:10
Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
09:20
Сом официально укрепился относительно доллара и евро. В обменках ситуация другая
09:07
Минфин США: Запрещается оказывать IT-услуги тем, кто находится в России