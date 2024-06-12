В Кыргызстане начнется дополнительная регистрация на ОРТ

Регистрация или перерегистрация абитуриентов на ОРТ проводится с 11 по 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, для выпускников, которые по уважительным причинам не участвовали в ОРТ в 2024 году, тестирование будет проводиться 21-23 июня в Бишкеке и Оше.
Зарегистрироваться на ОРТ можно:
- в Бишкеке — школа-гимназия № 24, улица Тыныстанова, 110;
- в Оше — городской отдел образования, улица Ленина, 308.
Внимание! К перерегистрации или регистрации не допускаются абитуриенты, дисквалифицированные с ОРТ.
Третий этап тестирования будет проводиться:
- в Бишкекском государственном университете имени Кусеина Карасаева;
- в Ошском государственном университете.
С 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.