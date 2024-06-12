В Кыргызстане начнется дополнительная регистрация на ОРТ

Регистрация или перерегистрация абитуриентов на ОРТ проводится с 11 по 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, для выпускников, которые по уважительным причинам не участвовали в ОРТ в 2024 году, тестирование будет проводиться 21-23 июня в Бишкеке и Оше.

Зарегистрироваться на ОРТ можно:

в Бишкеке — школа-гимназия № 24, улица Тыныстанова, 110;

в Оше — городской отдел образования, улица Ленина, 308.

Внимание! К перерегистрации или регистрации не допускаются абитуриенты, дисквалифицированные с ОРТ.

Третий этап тестирования будет проводиться:

в Бишкекском государственном университете имени Кусеина Карасаева;

Карасаева; в Ошском государственном университете.

С 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.