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Общество

Турсезон-2024. Отдых на Иссык-Куле подорожает на 20-30 процентов

В 2024 году ожидается рост стоимости отдыха на Иссык-Куле. Об этом 24.kg сообщил глава Фонда поддержки развития туризма Кудрет Тайчабаров.

Он подчеркнул, что цены поднимутся на 20-30 процентов. Это связано с большим спросом среди отдыхающих.

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«По сравнению с Россией и Казахстаном стоимость у нас немного ниже, такая как в Турции. Там хороший сервис», — сказал Кудрет Тайчабаров.

Отметим, в 2023-м от туризма в бюджет Кыргызстана поступило 2 миллиарда 622 миллиона 83 тысячи сомов налоговых поступлений.

В среднем один иностранный турист в КР в день тратит $100-200, в неделю — $700 — 1 тысячу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296065/
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