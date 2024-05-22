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Общество

Ксения Собчак отреагировала на фотоотчет сотрудников мэрии Бишкека из транспорта

На фотоотчет сотрудников мэрии из общественного транспорта отреагировала Ксения Собчак. Об акции она написала в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак напомнила, что на прошлой неделе мэр Бишкека Айбек Джунушалиев решил скреативить — запретил муниципальным служащим и сотрудникам предприятий пользоваться личными авто по вторникам и четвергам.

«Сам он до работы ходит пешком, а на выездные совещания ездит на служебном транспорте. Аргументы привел такие: а) в эти дни сильно загружены дороги, а так сократятся пробки; б) повысится спрос на общественный транспорт; в) сократится количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Также по распоряжению градоначальника сотрудники смогут во время поездок мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способа оплаты.

Теперь чиновники во время каждой поездки делают фотоотчет — и отсылают на проверку в пресс-службу. На коллажах вашему вниманию — директор троллейбусного управления, вице-мэры по ЖКХ и транспорту, руководители и начальники подразделений департаментов и управлений.

Но не все выполняют поручение мэра добросовестно. Кто этого не сделал — и приехал во вторник и четверг на личном авто, получил замечания и выговоры», — написала она.

Ну душевно, чо. Кто из наших мэров поддержит флешмоб?

Ксения Собчак
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294754/
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