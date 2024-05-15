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Общество

Фестиваль «Кыргызстан — сердце Азии» состоится близ Бишкека

В гольф-клубе «Кленовый лист» 1 июня состоится фестиваль «Кыргызстан — сердце Азии».

Вас ждут мировые звезды, потрясающая музыка и вечер, который запомнится надолго.

На фестивале выступят легендарный турецкий исполнитель Мустафа Сандал и примадонна Центральной Азии Озода Нурсаидова.

Организаторы обещают взрыв эмоций, потрясающую атмосферу и море веселья!

Начало в 19.30.

Билеты (от 2,5 тысячи сомов) можно приобрести на сайте ticket.kg или в точках продаж:

  • ТРЦ «Бишкек-Парк», нулевой этаж;
  • ТРЦ «Дордой-Плаза», первый этаж.

Не пропустите главное событие года! Берите друзей, собирайтесь семьей и приходите на самый жаркий фестиваль.

По всем вопросам обращайтесь по телефону +996703779779.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294031/
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