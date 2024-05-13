В Кыргызстане репетиторов, парикмахеров и врачей хотят обязать делать прививки

В Минздраве предложили актуализировать перечень работ на территории, выполнение которых связано с высоким риском инфекционных заболеваний и требует обязательного проведения профилактических прививок. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.
Как отмечается в справке-обосновании, целью и задачей проекта постановления является реализация Закона «Об общественном здравоохранении» в части установления перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском инфекционных заболеваний и требует обязательного проведения профилактических прививок.
В Минздраве подчеркивают, что в настоящее время имеется перечень таких работ, утвержденный постановлением правительства от 21 декабря 2001 года № 800. Он основывается на утратившем силу Законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 26 июня 2001-го № 56, а
следовательно, тоже прекратил свое действие.
В перечень предлагается включить следующие виды работ:
- Работа в организациях здравоохранения, а также деятельность субъектов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
Указывается, что при вспышках инфекционных заболеваний население обращается в организации здравоохранения, а также в фармацевтические организации. В связи с этим необходимо ввести в перечень вышеуказанную сферу деятельности.
- Работа в порядке репетиторства и тренингов, независимо от места проведения мероприятий.
«В настоящее время значительное число населения использует такую «надомную» форму обучения. При этом контактирование с репетиторами и тренерами весьма значительно», — говорится в документе.
- Предоставление услуг парикмахерскими салонами, косметологическими кабинетами (в том числе все виды массажа, депиляция, чистка лица, татуаж), работа в торговых комплексах.
«Этот вид деятельности также вызывает высокий риск заражения клиентов и посетителей», — считают в ведомстве.
Всего же в новом перечне 13 наименований работ:
- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях КР, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных;
- работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения на территориях КР, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных;
- работа в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных;
- работа по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов;
- работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных;
- работа по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- работа по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей;
- работа в организациях здравоохранения, а также деятельность субъектов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
- работа с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний;
- работа с кровью и биологическими жидкостями человека;
- работа во всех типах и видах образовательных учреждений (в том числе в порядке репетиторства и тренингов, независимо от места проведения мероприятий);
- работа в организациях сферы культуры, досуга и спорта (музеи, выставочные залы, библиотеки, дворцы спорта, театры, кинотеатры, концертные залы, культурно-развлекательные учреждения, детские игровые площадки, детские лагеря, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, торговые комплексы);
- предоставление услуг парикмахерскими салонами, косметологическими кабинетами (в том числе все виды массажа, депиляция, чистка лица, татуаж).