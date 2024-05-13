В Кыргызстане репетиторов, парикмахеров и врачей хотят обязать делать прививки

В Минздраве предложили актуализировать перечень работ на территории, выполнение которых связано с высоким риском инфекционных заболеваний и требует обязательного проведения профилактических прививок. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, целью и задачей проекта постановления является реализация Закона «Об общественном здравоохранении» в части установления перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском инфекционных заболеваний и требует обязательного проведения профилактических прививок.

В Минздраве подчеркивают, что в настоящее время имеется перечень таких работ, утвержденный постановлением правительства от 21 декабря 2001 года № 800. Он основывается на утратившем силу Законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 26 июня 2001-го № 56, а

следовательно, тоже прекратил свое действие.

В перечень предлагается включить следующие виды работ:

Работа в организациях здравоохранения, а также деятельность субъектов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Указывается, что при вспышках инфекционных заболеваний население обращается в организации здравоохранения, а также в фармацевтические организации. В связи с этим необходимо ввести в перечень вышеуказанную сферу деятельности.

Работа в порядке репетиторства и тренингов, независимо от места проведения мероприятий.

«В настоящее время значительное число населения использует такую «надомную» форму обучения. При этом контактирование с репетиторами и тренерами весьма значительно», — говорится в документе.

Предоставление услуг парикмахерскими салонами, косметологическими кабинетами (в том числе все виды массажа, депиляция, чистка лица, татуаж), работа в торговых комплексах.

«Этот вид деятельности также вызывает высокий риск заражения клиентов и посетителей», — считают в ведомстве.

Всего же в новом перечне 13 наименований работ: