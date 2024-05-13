D Billions сняли клип на песню о Кыргызстане. Он размещен на YouTube-канале группы.

В клипе показывается страна, ее красоты. В описании к ролику говорится, что очень часто люди задаются вопросом, откуда родом Ча-Ча, Чики, Ля-Ля и Бум-Бум и где они живут.

«Ну не удивляйтесь больше! Они из Кыргызстана! Приготовьтесь ощутить волшебство нашей родины в предстоящем саундтреке «Влога о путешествиях по Кыргызстану». Сегодня мы направляемся в прекрасное место, где мы все родились. Кыргызстан — волшебная страна, где сбываются мечты и где находишь настоящих друзей. Давайте исследовать и наслаждаться неповторимой красотой нашей чудесной родины», — подписан ролик.

Отметим, что группа D Billions широко известна за пределами страны. На ее канал подписаны около 30 миллионов человек.