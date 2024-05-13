Более 12 тысяч семей в Кыргызстане стали участниками соцконтракта

За два года 12 тысяч 800 семьи получили по 100 тысяч сомов в рамках программы «Социальный контракт». Об этом на заседании парламентского комитета по соцполитике сообщила заместитель министра труда, социального развития и миграции Жылдыз Полотова.

Она отметила, что из них 12 тысяч 777 семей успешно ведут свои проекты, 23 семьи по разным причинам не смогли работать, в том числе связанным с событиями в Баткенской области либо из-за смерти одного из членов семьи.

Напомним, социальный контракт — это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.