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Общество

Кемпир-абадское дело. Кенешбека Душебаева силой вывели из камеры

В Первомайском суде продолжается рассмотрение так называемого кемпир-абадского дела.

Как сообщил 24.kg адвокат Эркин Саданбеков, в понедельник адвокат Кенешбека Душебаева предупредил судью, что во вторник и среду его не будет по уважительной причине, и попросил отложить процесс.

«Вчера, 7 мая, рассматривалось его ходатайство, адвокаты и обвиняемые высказали мнение, что, так как фигуранты обвиняются в особо тяжком преступлении, адвокат обязательно должен присутствовать. Это прописано в Уголовно-процессуальном кодексе», — отметил он.

Но, несмотря на это, суд решил продолжить процесс и сказал гособвинителям зачитывать обвинительный акт. «Его зачитали всем, так как они по одной статье проходят, одна фабула. Но это неправильно», — сказал он.

Эркин Саданбеков добавил, что Кенешбек Душебаев еще вчера написал заявление на имя судьи, что не может присутствовать на процессе без адвоката, так как это будет нарушением его прав. «Но утром его силой вывели из камеры и доставили в суд», — сообщил адвокат.

По его словам, в связи с многочисленными нарушениями норм УПК при оправлении правосудия адвокаты, защищающие фигурантов по кемпир-абадскому делу, написали коллективные жалобы на имя председателя Верховного суда, в дисциплинарную комиссию Совета судей на действия судьи.

  • 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются девять человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293518/
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