В Бишкеке начали штрафовать водителей скутеров

В Бишкеке сотрудники УПСМ начали штрафовать водителей мототранспорта. Рейд направлен на профилактику ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров.

В Патрульной службе отметили, что с потеплением увеличилось количество ДТП, где чаще всего страдают водитель и пассажир двухколесного транспорта. Руководство УПСМ решило организовать рейд в Бишкеке. Преимущественно автоинспекторам попадаются иностранцы, которые ездят без шлемов, документов на мотоцикл, при этом нарушая ПДД.

Усиленный рейд начался 20 апреля и продлится до 23 апреля включительно. Но, как отметили в пресс-службе УПСМ, это не значит, что водители двухколесного транспорта останутся без внимания автоинспекторов.