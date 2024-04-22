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Общество

В Бишкеке начали штрафовать водителей скутеров

В Бишкеке сотрудники УПСМ начали штрафовать водителей мототранспорта. Рейд направлен на профилактику ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров.

В Патрульной службе отметили, что с потеплением увеличилось количество ДТП, где чаще всего страдают водитель и пассажир двухколесного транспорта. Руководство УПСМ решило организовать рейд в Бишкеке. Преимущественно автоинспекторам попадаются иностранцы, которые ездят без шлемов, документов на мотоцикл, при этом нарушая ПДД.

Усиленный рейд начался 20 апреля и продлится до 23 апреля включительно. Но, как отметили в пресс-службе УПСМ, это не значит, что водители двухколесного транспорта останутся без внимания автоинспекторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292279/
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