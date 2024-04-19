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Общество

В Бишкеке начнут благоустраивать улицу Юнусалиева

В столице начнут благоустройство и озеленение улицы Юнусалиева. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, городские службы организовали рейд — пеший обход от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького. Выявлен ряд нарушений правил благоустройства и санитарного состояния.

МП «Бишкекзеленстрой» необходимо озеленить участок вдоль проезжей части, обрезать сухостой и аварийные деревья, а также очистить ирригационные сети от мусора и отходов. Чтобы автотранспортные средства не парковали на зеленой зоне, МП «Бишкекасфальтсервис» поручено поднять уровни бордюров вдоль проезжей части по обе стороны, а на остановках напротив дома № 68 в микрорайоне № 5 установить ливнеприемные решетки. Кроме того, городские службы уберут самовольно установленные рекламные конструкции вдоль проезжей части.

«Муниципальным территориальным управлениям № 9, 10, 11 поставлена задача провести разъяснительные работы с жителями и хозяйствующими субъектами по недопущению выброса твердых бытовых отходов в неустановленных местах, а также по соблюдению чистоты и порядка на прилегающей территории», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292079/
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