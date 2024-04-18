Для приема в президентский лицей «Акылман» проведут конкурсный отбор

Для приема в президентский лицей «Акылман» на 2024/25 учебный год проведут конкурсный отбор. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, отбор проведут среди учащихся 6-х классов общеобразовательных организаций из числа сирот, детей из уязвимых групп населения.

Регистрация пройдет c 20 по 30 апреля, 4-6 мая — предварительное онлайн-тестирование. 10 мая — для 2 тысяч кандидатов, набравших высокий балл в первом этапе, — онлайн-тестирование; 14-20 мая — для 700 кандидатов, набравших высокий балл во втором этапе, — офлайн-тестирование.

В Минобразования напомнили, что лицей «Акылман» финансируется за счет фонда президента и подчиняется непосредственно главе государства.

Президентский лицей «Акылман» создан летом 2023-го. Основная цель — развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся. Создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования. В лицей принимают учеников после 6-го класса.