09:23
USD 89.01
EUR 94.71
RUB 0.94
Общество

Для приема в президентский лицей «Акылман» проведут конкурсный отбор

Для приема в президентский лицей «Акылман» на 2024/25 учебный год проведут конкурсный отбор. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, отбор проведут среди учащихся 6-х классов общеобразовательных организаций из числа сирот, детей из уязвимых групп населения.

Регистрация пройдет c 20 по 30 апреля, 4-6 мая — предварительное онлайн-тестирование. 10 мая — для 2 тысяч кандидатов, набравших высокий балл в первом этапе, — онлайн-тестирование; 14-20 мая — для 700 кандидатов, набравших высокий балл во втором этапе, — офлайн-тестирование.

В Минобразования напомнили, что лицей «Акылман» финансируется за счет фонда президента и подчиняется непосредственно главе государства.

Президентский лицей «Акылман» создан летом 2023-го. Основная цель — развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся. Создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования. В лицей принимают учеников после 6-го класса.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291860/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Президентский лицей «Акылман» даст свои плоды через 20-30 лет — Садыр Жапаров
Президентский лицей «Акылман» теперь напрямую подчиняется главе государства
Садыр Жапаров открыл президентский лицей «Акылман» в Чолпон-Ате
В президентском лицее «Акылман» будет учиться 480 учеников
Профлицей № 99 преобразуют в IT-академию при президенте
Депутат просил главу Минобразования назначить свою помощницу директором лицея
Уволился директор кара-балтинского лицея, подозреваемый в присвоении денег
Популярные новости
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
18 апреля, четверг
09:06
Для приема в президентский лицей «Акылман» проведут конкурсный отбор Для приема в президентский лицей «Акылман» проведут кон...
09:00
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов. В турнире будет новый победитель
08:53
Избираться в Жогорку Кенеш будут только достойные люди, обещает Камчыбек Ташиев
08:47
В 2023 году «Кыргызнефтегаз» заработал 2,6 миллиарда сомов чистой прибыли
08:33
Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ
17 апреля, среда
23:46
В Telegram вышла новая версия, в которой появился редактор стикеров
23:05
Новый санитарный полигон построят в городе Ош с помощью ЕБРР
22:42
В Бишкеке задержан один из подозреваемых в похищении человека
22:21
В ОДКБ довольны переговорами по кыргызско-таджикской границе