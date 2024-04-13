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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 апреля небольшая облачность, ночью возможны дожди. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 13 часов 19 минут.

У кого намечается той

Гуля Кожокулова

Родилась 13 апреля 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день рок-н-ролла

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для даты, произошло днем раньше. 12 апреля 1954-го Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении.

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 1960-х годов появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию битломании.

Среди самых ранних групп в СССР были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне».

В Кыргызстане первые рок-группы появились в конце 1970-х. Например, «Достор» — первая в стране рок-команда, чья виниловая пластинка выпущена всесоюзной фирмой «Мелодия».

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

из интернета
Фото из интернета. Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб Чолпонбай Тулебердиев, ему воздвигнут памятник.

Родилась тренер Светлана Моисеева

из архива Светланы Моисеевой
Фото из архива Светланы Моисеевой

Родилась 13 апреля 1947-го во Фрунзе.

Тренерская карьера началась еще в 1967 году, когда на втором курсе института она организовала сборную команду по художественной гимнастике спортивного клуба Фрунзенского политехнического института.

С 1978-го работает старшим тренером отделения художественной гимнастики СДЮШОР Октябрьского района Бишкека.

В 1993 году именно Светлана Моисеева организовала Федерацию художественной гимнастики КР и была ее вице-президентом до 2013-го.

Ее ученицы неоднократно завоевывали титул чемпионок республики и входят в десятку сильнейших на чемпионатах Азии. Фактически все те, кто сегодня тренирует девочек в различных секциях художественной гимнастики, — это ученицы Светланы Моисеевой.

С 2000 по 2009 год была старшим тренером национальной сборной команды Кыргызстана. За время работы подготовила более 25 мастеров спорта и более 180 кандидатов в мастера спорта.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291439/
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