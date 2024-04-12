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Общество

Микрофинансовые организации будут выпускать кредитные карты «Элкарт»

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому микрофинансовым организациям разрешается предвыпуск кредитных карт национальной платежной системы «Элкарт».

Согласно предлагаемым поправкам в Закон «О микрофинансовых организациях», выпуск предвыпущенных кредитных карт будет осуществлен для выдачи кредитов в безналичной форме за исключением овердрафта и эквайринга платежных карт, а также электронных денег, выпущенных на территории страны, двухмерных символов штрих-кода (QR-кода) и других платежных инструментов с соблюдением требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и нормативных правовых актов Национального банка при условии, что эти операции указаны в лицензии.

В целом законопроект направлен на увеличение доли безналичных платежей в Кыргызстане. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291362/
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