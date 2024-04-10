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Общество

С праздником Орозо айт кыргызстанцев поздравил президент

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Текст поздравления (свободный перевод):

«Дорогие соотечественники! Уважаемые мусульмане!

Вот и завершился священный месяц Рамазан, который является месяцем одного из пяти столпов ислама, и, наконец, наступил долгожданный праздник — Айт. Сердечно поздравляю всех со священным для мусульман праздником — Орозо айт!

В течение всего месяца Рамазан мы очищали свои сердца от негативных помыслов, укрепляли веру во всевышнего, заботились о своем здоровье. Вместе с этими началами у человека возрастает чувство доброты и сострадания, взаимной поддержки и соучастия, и потому я полностью уверен, что в этот великий месяц единство нашего народа еще более укрепилось.

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Ислам — религия созидания, обновления души и терпимости. Ислам как традиционная религия нашей страны играет большую роль в духовном развитии народа. Государственная политика нашей республики направлена на обеспечение свободы вероисповедания и гражданской идентичности, необходимых для сплочения народа, развития духовных ценностей и сохранения национальных традиций. Мы придерживаемся серьезного, взвешенного и терпеливого подхода к событиям, происходящим в мире, при этом не оставаясь в стороне от современных мировых тенденций.

С незапамятных времен наш народ сочетает ценности ислама с исконными национальными традициями. Я верю, что каждый кыргызский гражданин будет способствовать развитию страны, стремиться идти только вперед к достижению успехов.

Уважаемые мусульмане!

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Пусть ваши молитвы и пожелания о мире для нашего народа и развития нашей республики будут приняты всевышним! Пусть наши вера и доверие возрастают и благословляют нас на благополучную жизнь до следующего месяца поста! Давайте служить нашему народу и государству, используя благородные качества, переданные нам нашими предками. Ведь для этого у нас есть желание, вера и воля. Пусть каждый из нас стремится укрепить национальное единство и внести свой вклад в светлое будущее нашей любимой страны!

Пусть всевышний дарует добро, благословение и благополучие каждому дому и подарит хорошее настроение! Желаю, чтобы сбылись все наши добрые помыслы и намерения!

С праздником Орозо айт!»
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291194/
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