Площадь особо охраняемых природных территорий могут увеличить до 10 процентов

Минприроды проводит работу по увеличению сети особо охраняемых природных территорий до 10 процентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) занимает 7,38 процента от общей площади страны и включает 10 государственных природных заповедников (509,9 тысячи гектаров), 13 государственных природных парков (724,9 тысячи гектаров), 64 заказника (комплексные, ботанические, зоологические, лесные, площадью 241,5 тысячи гектаров), а также Ботанический сад имени Энвера Гареева и зоологический парк в Караколе.

В Минприроды рассказали о проводимой работе по увеличению сети.

Так, распоряжением кабинета министров от 18 апреля 2023 года образован памятник природы «Мадыген» общей территории 8 тысяч 160 гектаров. На основании приказа полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области от 7 февраля 2024 года образован экологический коридор «Чаткал» общей территорией 64 тысячи 105 гектаров.

Проводится работа по организации государственного природного парка «Чон-Алай» площадью 67 тысяч гектаров в Ошской области. Также планируется создание государственного природного парка «Арка» на территории Баткенской области, в целом ожидается увеличение площади на 118 тысяч 147 гектаров.