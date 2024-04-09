22:27
USD 89.17
EUR 96.50
RUB 0.97
Общество

Площадь особо охраняемых природных территорий могут увеличить до 10 процентов

Минприроды проводит работу по увеличению сети особо охраняемых природных территорий до 10 процентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) занимает 7,38 процента от общей площади страны и включает 10 государственных природных заповедников (509,9 тысячи гектаров), 13 государственных природных парков (724,9 тысячи гектаров), 64 заказника (комплексные, ботанические, зоологические, лесные, площадью 241,5 тысячи гектаров), а также Ботанический сад имени Энвера Гареева и зоологический парк в Караколе.

В Минприроды рассказали о проводимой работе по увеличению сети.

Так, распоряжением кабинета министров от 18 апреля 2023 года образован памятник природы «Мадыген» общей территории 8 тысяч 160 гектаров. На основании приказа полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области от 7 февраля 2024 года образован экологический коридор «Чаткал» общей территорией 64 тысячи 105 гектаров.

Проводится работа по организации государственного природного парка «Чон-Алай» площадью 67 тысяч гектаров в Ошской области. Также планируется создание государственного природного парка «Арка» на территории Баткенской области, в целом ожидается увеличение площади на 118 тысяч 147 гектаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291180/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Активисты собрали пять КамАЗов мусора в заповедниках Кыргызстана и на Алтае
В Кыргызстане создадут восемь микрозаповедников
На GoBus теперь можно доехать до национального парка «Ала-Арча»
В Чон-Кеминском заповеднике теперь можно вести фотоохоту на диких зверей
Упали из-за ветра. В природном парке «Ала-Арча» отрицают вырубку деревьев
В природном парке «Ала-Арча» вырубают деревья
Свалка у заповедника «Ала-Арча»: чиновники опять отчитались, но мусор остался
Чиновники отчитались об уборке, но свалка возле заповедника «Ала-Арча» осталась
В заповеднике Боз-Болток продолжается разработка карьеров. Депутаты возмущены
Заповедник «Сары-Челек» стал похож на частную зону отдыха
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Райымбек Матраимов добровольно передал государству имущество на&nbsp;$60 миллионов Райымбек Матраимов добровольно передал государству имущество на $60 миллионов
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
9 апреля, вторник
22:22
В Токмаке избили и ограбили 23-летнего парня В Токмаке избили и ограбили 23-летнего парня
22:01
Дайыр Орунбеков опровергает передачу денег Матраимовым Садыру Жапарову
22:00
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
21:40
Орозо айт. Более 10 тысяч милиционеров будут обеспечивать порядок в Кыргызстане
21:22
В 2023 году бензина было импортировано на 24,5 миллиарда сомов