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Общество

В Кыргызстане отмечают Орозо айт — окончание месяца Рамазан. Фоторепортаж 24.kg

Сегодня в Кыргызстане отмечают праздник Орозо айт. Он знаменует конец священного месяца Рамазан и 30-дневного поста. Орозо айт в республике официально отмечают с 1994-го. Это один из двух главных мусульманских праздников наряду с Курман айтом.

Традиционно праздник начинают с коллективной молитвы. В этом году праздничный Айт намаз провели в мечетях столицы, а не по традиции на Старой площади.

Справка 24.kg

Месяц Рамазан и Орозо айт — это время прощать обиды, ссоры. В этот день принято накрывать праздничные столы, ходить друг к другу в гости и дарить подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291178/
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