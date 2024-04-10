Сегодня в Кыргызстане отмечают праздник Орозо айт. Он знаменует конец священного месяца Рамазан и 30-дневного поста. Орозо айт в республике официально отмечают с 1994-го. Это один из двух главных мусульманских праздников наряду с Курман айтом.
Традиционно праздник начинают с коллективной молитвы. В этом году праздничный Айт намаз провели в мечетях столицы, а не по традиции на Старой площади.
Справка 24.kg
Месяц Рамазан и Орозо айт — это время прощать обиды, ссоры. В этот день принято накрывать праздничные столы, ходить друг к другу в гости и дарить подарки.