Изменение автобусных маршутов, ограничение движения. Новости в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Новые схемы движения автобусов С 9 апреля частично изменены схемы движения автобусных маршрутов № 56, 55 и 226. Автобус № 56 будет курсировать по улице Кожобергенова до села Чон-Арык. Автобус № 55 — по улицам Ахунбаева, Чортекова, Муромской, Селекционной до ТЭЦ-2. Также восстановлена прежняя схема движения автобуса № 226. Он будет курсировать по улицам Сухэ-Батора, Юнусалиева и Медерова.





! Ограничение движение 10 апреля на время Айт намаза будет введено временно ограничено движение по улице Жумабека от улицы Абдрахманова до улицы Суюмбаева. Безопасность верующих будут обеспечивать 2 тысячи 500 милиционеров.

590 тонн мусора 590 тонн мусора вывезли с 73 улиц столицы после субботника. В мэрии напомнили, что в Бишкеке с 11 марта по 11 мая объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Вывоз мусора после субботника

Новая дорога В столице началось строительство улицы Кара-Дарьинской. Она будет построена вдоль берега реки Аламедин. Длина дороги составит 1,4 километра, а ширина — 9 метров. С обеих сторон предусмотрена ирригационная система и пешеходная дорожка. Она будет введена в эксплуатацию в 2024 году и будет альтернативой улицам 7 Апреля, Абдрахманова и проспекту Айтматова. По проекту улица будет соединена с одной стороны с улицей Медерова, а далее с Шукурова через мост, который сейчас строится. С другой она будет выведена на улицу Толстого через железную дорогу и соединена с улицей Суюмбаева.