Переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик, Израиль назначил дату наступления

ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня, сделанное на переговорах в Каире, сообщил высокопоставленный представитель ХАМАС, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что назначена дата вторжения в Рафах, последнее убежище в Газе для перемещенных лиц, сообщило Reuters.

7 апреля Израиль и ХАМАС направили в Египет группы для переговоров, в которых участвовали катарские и египетские посредники, директор ЦРУ Уильям Бернс.

Присутствие последнего подчеркнуло растущее давление со стороны главного союзника Израиля, США, с целью заключения соглашения, которое позволило бы освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и предоставить помощь палестинским гражданам, оставшимся без средств к существованию в результате шести месяцев конфликта.

Мы отвергаем последние предложения Израиля, о которых нас проинформировала египетская сторона. Политбюро собралось сегодня и приняло это решение. Высокопоставленный представитель ХАМАС Али Барака

«В позиции оккупационной власти (Израиля) нет изменений, и, следовательно, в переговорах в Каире нет ничего нового, — сказал Reuters представитель ХАМАС, пожелавший остаться неназванным. — Прогресса пока нет».

Рафах — последнее убежище для палестинских гражданских лиц, перемещенных в результате израильских бомбардировок. По словам Израиля, это также последний значительный оплот боевых подразделений ХАМАС.

Более миллиона человек ютятся в городе в ужасных условиях, им не хватает еды, воды и крова, а иностранные правительства и организации призывают Израиль не штурмовать Рафах, опасаясь кровавой бойни.