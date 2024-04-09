Переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик, Израиль назначил дату наступления

ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня, сделанное на переговорах в Каире, сообщил высокопоставленный представитель ХАМАС, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что назначена дата вторжения в Рафах, последнее убежище в Газе для перемещенных лиц, сообщило Reuters.
7 апреля Израиль и ХАМАС направили в Египет группы для переговоров, в которых участвовали катарские и египетские посредники, директор ЦРУ Уильям Бернс.
Присутствие последнего подчеркнуло растущее давление со стороны главного союзника Израиля, США, с целью заключения соглашения, которое позволило бы освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и предоставить помощь палестинским гражданам, оставшимся без средств к существованию в результате шести месяцев конфликта.
Мы отвергаем последние предложения Израиля, о которых нас проинформировала египетская сторона. Политбюро собралось сегодня и приняло это решение.Высокопоставленный представитель ХАМАС Али Барака
«В позиции оккупационной власти (Израиля) нет изменений, и, следовательно, в переговорах в Каире нет ничего нового, — сказал Reuters представитель ХАМАС, пожелавший остаться неназванным. — Прогресса пока нет».
Рафах — последнее убежище для палестинских гражданских лиц, перемещенных в результате израильских бомбардировок. По словам Израиля, это также последний значительный оплот боевых подразделений ХАМАС.
Более миллиона человек ютятся в городе в ужасных условиях, им не хватает еды, воды и крова, а иностранные правительства и организации призывают Израиль не штурмовать Рафах, опасаясь кровавой бойни.
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Израиль 7 октября 2023-го подвергся массовой ракетной атаке из сектора Газа. После боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 220 заложников.
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В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек — гражданских, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС и объявила о полной блокаде сектора Газа — прекращена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября прошлого года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв в секторе Газа с 7 октября превысило 33,2 тысячи человек, около 70 тысяч получили ранения.
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Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боев в регионе. Решением ООН в 1947-м определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.