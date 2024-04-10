В Бишкеке до +25 градусов тепла и снова дожди в выходные

До конца недели в Бишкеке с каждым днем будет теплее, но в выходные снова ожидаются дожди. Такой прогноз дают синоптики.

11 апреля в столице без осадков и тепло. Ночью до +10 градусов, днем до +22 градусов.

12 апреля будет такая же погода. Ночью до +10 градусов, днем до +24 градусов.

13 апреля ночью без осадков и до +6 градусов. Днем временами возможны дожди, но будет тепло — до +23 градусов.

14 апреля ночью в Бишкеке возможны дожди и грозы и до +11 градусов. Днем без осадков и до +25 градусов.

15-16 апреля сохранится неустойчивая погода, возможны дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.