13:26
USD 89.12
EUR 96.77
RUB 0.96
Общество

В Бишкеке до +25 градусов тепла и снова дожди в выходные

До конца недели в Бишкеке с каждым днем будет теплее, но в выходные снова ожидаются дожди. Такой прогноз дают синоптики.

11 апреля в столице без осадков и тепло. Ночью до +10 градусов, днем до +22 градусов.

12 апреля будет такая же погода. Ночью до +10 градусов, днем до +24 градусов.

13 апреля ночью без осадков и до +6 градусов. Днем временами возможны дожди, но будет тепло — до +23 градусов.

14 апреля ночью в Бишкеке возможны дожди и грозы и до +11 градусов. Днем без осадков и до +25 градусов.

15-16 апреля сохранится неустойчивая погода, возможны дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291092/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 10 апреля 2020 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 апреля: будет солнечно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 апреля: опять дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: солнечно
В Бишкеке становится все теплее, но дожди все равно будут
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 7 апреля 1939 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 апреля: без осадков
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 апреля 1957 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 апреля: местами дожди
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
До&nbsp;Орозо айта осталось два дня. Успейте выплатить фитр-садаку До Орозо айта осталось два дня. Успейте выплатить фитр-садаку
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
10 апреля, среда
13:02
В Бишкеке до +25 градусов тепла и снова дожди в выходные В Бишкеке до +25 градусов тепла и снова дожди в выходны...
12:17
Сразу четырех барсов зафиксировали фотоловушки в природном парке «Хан-Тенири»
10:49
Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег
10:22
Санаторий «Джалал-Абад» и пансионат «Ош» возвращены государству
10:04
Без воды останутся завтра некоторые районы Бишкека