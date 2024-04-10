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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 10 апреля 2020 года

Самым холодным в Бишкеке было 10 апреля 2020 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −5,7 градуса.

Самым жарким — 10 апреля 2000-го, когда температура составила +28,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со средней температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 10 апреля ночью в Бишкеке ожидается дождь. Температура воздуха +5 градусов. Днем в столице также будет дождливо. Столбик термометра поднимется до +17 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291089/
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