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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 апреля: опять дожди

В Кыргызстане дожди.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291066/
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